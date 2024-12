Près de Bernay. Deux chevaux et quatre bovins tués dans l'incendie d'un hangar agricole

Incendie. Un hangar agricole a pris feu à Treis-Sants-en-Ouche près de Bernay dans l'Eure, dimanche 29 décembre dans la soirée. Deux chevaux et quatre bovins sont morts dans les flammes et 40 tonnes de paille et de foin ont été détruites.