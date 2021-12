Hugo Guillochin, l'organisateur du festival TOUT UN FOIN vient de publier une vidéo humoristique du chanteur Ours qui annonce le retour du festival TOUT UN FOIN les 26 et 27 juillet à Bayeux et non plus au Molay-Litry.

Le festival TOUT UN FOIN rassemble du théâtre, de l'humour, de l'art et de la chanson.