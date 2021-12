Cinéma : absurde séance et baby foot à l'Omnia ce soir

Le cultissime film de Jean-Marie Poiré et de la troupe du Splendid sera projeté à 20h30 à l'Omnia République, dans le cadre de "l'Absurde séance". Parallèlement, l'association Crazy Drive In et la librairie "Le Rêve de l'Escalier" feront gagner un baby foot.

Comment remporter le lot ? Il suffit de dessiner Mickaël, bouquiniste au Rêve de l'Escalier, "nu à côté d'un cochon, comme la célèbre toile que Pierre réalise pour Thérèse dans le film…", expliquent les organisateurs. Les toiles seront ensuite exposées lors de la soirée et l'auteur de la meilleure d'entre elles remportera le babyfoot.!

Pratique. Tarif de la séance : 5,50 € et 4,00 € (-26 ans). Tél. 02.35.07.82.70