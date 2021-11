Le retour de "Tomb Raider" avec la sexy Lara Croft

Abandonnée sur une île inhospitalière suite à un violent naufrage, ce trailer montre la jeune Lara aux côtés de compagnons de bord grièvement blessés devant éviter les pièges et autres agresseurs de l'île.

On pense inévitablement à Far Cry 3, et son île paradisiaque qui se transforme en cauchemar pour vacanciers, mais Tomb Raider échange le ciel bleu et les cocotiers de Far Cry 3 contre un environnement post-apocalyptique, sombre et oppressant.

La sortie en mars du nouveau Tomb Raider marquera le retour de Lara Croft, absente depuis 2010, et s'intéressera à la genèse de la chasseuse de trésors.