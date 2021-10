Hors Normandie. Gagnez une console Xbox One X et le jeu Shadow of the Tomb Raider

Découvrez la console Xbox One X avec Tendance Ouest ! C'est la même console… en beaucoup plus puissante ! Jouez aux meilleurs jeux d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Profitez du Blu-ray Ultra HD 4K et du streaming vidéo 4K. Misez sur la vitesse et la stabilité des serveurs dédiés de Xbox Live. Découvrez les technologies audio haut de gamme Dolby Atmos et DTS :X. Compatible avec vos jeux et accessoires Xbox One.

6 téraflops de puissance de traitement graphique. Diffusez et enregistrez des extraits en résolution 4K à une vitesse de 60 ips. Ne ratez pas une image grâce à 326 Go/s de bande passante et profitez d'une puissance 40 % supérieure aux autres consoles !

8 Go de Mémoire flash, 1 To de Stockage interne, 12 Go GDDR5 à 326 Go/s de mémoire vive

2 ports HDMI, 3 ports USB 3.0, Infrarouge, S/PDIF, Port Ethernet.

Gagnez aussi votre jeu "Shadow of the Tomb Raider" en incarnant Lara Croft dans la suite de "Rise of the Tomb Raider". Un pack d'une valeur de 499€.

Pour jouer, sélectionnez-vous par SMS immédiatement en envoyant TENDANCE au 7 11 12 (2x65cts+prix d'un SMS).

Tirage au sort vendredi 11 janvier 2019 entre 8h30 et 9h dans Normandie Matin.

Bonne chance!