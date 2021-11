Quelle tablette pour Noël ?

La tablette 10 pouces, un condensé de technologie optimisée



C'est le format original de la tablette, celui de l'iPad. La tablette 10 pouces remplace de plus en plus, dans les usages comme dans les actes d'achat, l'ordinateur portable. Plus légère à transporter et terriblement intuitive, elle permet de surfer sur le Web, de gérer sa boîte mail, d'écouter de la musique, de regarder la télévision de rattrapage ou encore de jouer, en toute mobilité. C'est le format idéal pour profiter au maximum des possibilités d'une tablette, mais en acceptant d'y mettre le prix.

Les + : sa mobilité, sa simplicité d'utilisation;

Les - : ne propose aucun usage véritablement nouveau, le prix.

Modèles emblématiques : l'iPad, la Samsung Galaxy Tab 2 et la Google Nexus 10

La tablette 7 pouces, compacte et polyvalente

C'est la grande tendance de cette fin d'année 2012. L'usage le plus adapté à une tablette 7 ou 8 pouces est sans surprise la lecture, qu'il s'agisse de magazines ou, mieux encore, de romans. Le multimédia y est également parfaitement exploité. Le format 7 pouces s'adapte parfaitement aux vidéos de YouTube, y compris en HD, ou aux photos en plein écran, de manière optimisée. Inclinée, une tablette 7 pouces peut ainsi faire office de mini-TV ou de cadre photo. Malheureusement, son format est plus contraignant lorsqu'il s'agit de naviguer sur le Web, même si ceux qui en ont pris l'habitude sur leur smartphone apprécieront. Ce type de tablette représente néanmoins le meilleur rapport qualité/prix.

Les + : son utilisation comme liseuse et lecteur multimédia, son prix;

Les - : le surf sur un navigateur internet.

Modèles emblématiques : la Google Nexus 7, l'Amazon Kindle Fire HD et l'iPad mini.

La tablette hybride, si proche du netbook

C'est le meilleur compromis pour se rapprocher d'un PC portable. Avec leur faux-air d'ultraportables, les tablettes hybrides (10 pouces) se démarquent par leurs clavier physique et leurs performances proches de celles de portables. Elles peuvent donc, plus que les autres, servir de support professionnel. Cette solution convient particulièrement à tous ceux qui souhaitent disposer d'une alternative à un PC portable tout en continuant à profiter d'un clavier physique, sans rien changer à leurs habitudes.

Les + : reprend le format et les usages d'un PC portable, l'esthétique travaillée;

Les - : son prix.

Modèles emblématiques : la Microsoft Surface et l'Asus Transformer Pad.