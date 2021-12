Les jouets incontournables de Noël 2012

Les grands classiques du jouet ne se démodent pas : les enfants sont toujours adeptes de poupées Barbie et de figurines de super-héros comme Batman ou Spiderman.

Il y a aussi ceux qui se sont imposés ces dernières années comme les toupies Beyblade ou les poupées fashion horrifiques Monster High.

Et LA tendance 2012, c'est la tablette tactile pour enfants! Ressemblant comme 2 gouttes d'eau à celle des grands, elle permet aux enfants de se familiariser au high-tech et de jouer sur des applications adaptés, pédagogiques et ludiques.

Ecoutez les explications de Xavier Morize, directeur de La Grande Récré (Zone ouest) à Alençon: