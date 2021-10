Hors Normandie. Gagnez votre iPad Wifi sur Tendance Ouest

Gagnez votre iPad Wifi, 32 Gigaoctet d'une valeur de 450€.

Écran Rétina 9, 7 pouces, rétro-éclairé Led, caméra 8 mégapixels, caméra Facetime, système d'exploitation iOS 10, capteur d'empreinte, jusqu'à 10h d'autonomie et plus de 25 logiciels préchargés. (Mail, Calendrier, Contacts, Messages, Safari, App Store, Maps, Game Center, iBooks, Siri, Music, Find My Friends, Apple Pay...).

Jouez par SMS et envoyez le code TENDANCE au 7 11 12 (65cts + prix d'un SMS).

Tirage au sort le vendredi 1er septembre 2017, à 9h.