Et si l'iPad mini était une réalité ?

L'iPad premier du nom a été annoncé le 27 janvier 2010, à San Francisco par Steve Jobs mettant ainsi fin à un an de rumeurs. Aujourd'hui, après un iPad 2 et un "New iPad" voilà que l'on commence à parler d'un hypothétique Ipad mini.

Le principal objectif de cette nouvelle mouture serait de concurrencer l'actuelle tablette "Kindle" d'Amazon et la Nexus 7 du géant américain Google.

Début juin, des photos ont fuité sur plusieurs sites, dévoilant le dos du futur iPad mini. En revanche, impossible de savoir, si celles-ci sont cohérentes ou non...

Côté caractéristiques, la tablette proposerait un écran de 7,85 pouces de diagonale, aurait une capacité de stockage de 8 GO et couterait 299$ soit 237 euros.

Sa sortie serait prévue à partir de cet automne en même temps que l'iPhone 5. Nous aurons plus de détails lors de la keynote Apple à la rentrée prochaine.