Rumeurs : un iPad 5 au premier semestre 2013

D'après le site Les Echos, un nouvel iPad serait en préparation pour une sortie courant mars 2013. Ce nouveau modèle succèderait donc à l'iPad à écran rétina baptisé "nouvel iPad".

La firme présidée par Tim Cook proposerait un produit encore plus fin et plus léger ce qui demande, en amont, d'importantes modifications techniques. Selon les rumeurs, il se rapprocherait davantage de l'iPad Mini en perdant 4 mm en hauteur, 17 mm en largeur et 2 mm d'épaisseur afin de s'en rapprocher sans pour autant faire double emploi.

Autonomie et puissance seraient toujours au rendez-vous.