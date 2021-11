Cinq infos à savoir sur "Cogan: killing them softly"

C'est un film de mafieux et de gangsters, qui règlent leurs problèmes par la violence.

Brad Pitt, qui va avoir 49ans dans 2 semaines, est toujours hyper sexy et, bien plus important encore, reste toujours un acteur de première classe. Il est encore convainquant dans ce rôle de tueur à gages.

C'est le 1er film avec Barack Obama !.. Enfin presque, mais sachez qu'on entend ses discours de campagne de 2008 et ceux de G. W Bush sur la crise pendant une très grande partie du film.

Le réalisateur a une belle maitrise de la caméra, avec des scènes très violentes mais très esthétiques. Et en plus il fait un clin d'oeil aux amateurs de fictions sur la mafia en réunissant Ray Liotta et 3 acteurs de la série Soprano.