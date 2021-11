J’aime Saint-Sever !

Pour d’autres, à l’image de Nicole Pinchemel qui demeure à deux pas de la rue depuis des décennies, “le quartier n’est plus ce qu’il était.”

Une formidable diversité

En ce jour de marché, et donc d’affluence, les avis divergent. Difficile de trouver un consensus sur la rue Saint-Sever. Comme si elle reflétait la formidable diversité générationnelle et culturelle que chacun peut constater dans ces lieux uniques à Rouen.

“Mon quartier est vivant”

Pourtant, en cherchant bien, les avis sont quasi-unanimes sur un point au moins : le quartier dispose d’un très fort potentiel. Piétonnier, vivant et regroupant de nombreux commerces, ses atouts sont nombreux. D’autant plus qu’il est idéalement situé, proche du centre de la rive droite et desservi par le métro ou la ligne 7.

Nicolas Lemaître, salarié de la boutique Cash Express, partage cet avis : “Le quartier est très vivant. La rue est commerçante. Simplement, elle pourrait l’être encore plus si davantage d’animations étaient proposées”.

“La nouvelle Halle des Emmurées nous fera du bien”

Même son de cloche du côté d’Isabelle Viel, une autre habituée de la rue Saint-Sever, qui souhaiterait que le quartier puisse s’appuyer sur un dynamisme vivifiant. Toutefois, “il faudrait rénover certains immeubles pour revaloriser la rue et le quartier”, recommande-t-elle.

La métamorphose de la place des Emmurées, qui suivra la destruction de l’ancien parking en béton, pourrait provoquer ce renouveau dans les années à venir.

La promesse d’un nouvel élan

Nathalie Ferrer, de l’horlogerie Euroclock, reconnaît ainsi que “la nouvelle halle nous fera du bien”. L’ouverture prévue en octobre 2013 de cette halle couverte dédiée au marché et aux animations montre que la Ville est décidée à redynamiser ce quartier cosmopolite et de renforcer encore plus son attractivité. Le rêve !