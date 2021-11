Le Cargö présente sa programmation pour début 2013

Parmi les grosses têtes d'affiche et les divers coups de cœur du Cargö, il est à noter la présence mercredi 30 janvier de O. Children, probable future révélation au son cold wave. Candye Kane assurera le 1er février un show aux accents blues digne de ce nom, précédé des anciens Caennais de Malted milk. Le rappeur Disiz revient avec un nouvel album à présenter jeudi 7 février, comme le fera Cali mercredi 20 février.

A ne pas manquer, le groupe américain aux accents mexicains Calexico (en photo) viendra faire résonner ses fameux cuivres au Cargö le lundi 25 février. Le jazz est de sortie avec le quartet d'Eric Truffaz mercredi 13 mars, et la chanson avec la surprise Stéphan Eicher mercredi 20 mars.

Sans compter, bien sûr, les soirées spéciales consacrées au plateau d'une structure, comme Happy Daemon qui présente vendredi 25 février "Le week-end commence ici" autour de la soul sixties, OMCM et sa soirée hommage à Aimé Césaire (jeudi 31 février), le rendez-vous annuel de dub step avec B(i)g room ltd... Sans compter, non plus, tous les rendez-vous dédiés aux découvertes et à la musique régionale.

