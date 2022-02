Caen : le programme des trois prochains mois au Cargö

En mettant de côté les soirées à thème et les concerts gratuits, voici un aperçu des groupes et chanteurs à l’affiche.

Février

Après Candye Kane et Disiz début février Breakbot présente son album éléctro "By your side", le vendredi 22, considéré comme le plus funky de la rentrée 2012. Samedi 23, le duo Lilly Wood et The Prick assure un concert pop réjouissant avec leur deuxième album "The Fight". Le groupe Granville fera leur première partie ! Enfin, lundi 25, un concert planant entre country et mariachis avec Calexico.

Mars

Du bon jazz pour commencer, le mercredi 13, avec le 10e opus d’Erik Truffaz Quartet. Jeudi 14, une soirée rock exceptionnelle avec quatre scènes, quatre groupes (Marvin, Pneu, Electric Electric et Papier Tigre) qui se répondent et le public au milieu ! Le rappeur Youssoupha fait vibrer le Cargö, le vendredi 15, avec son album "Noir D***". Mercredi 20, Stephan Eicher continu sa tournée pour son nouvel album "L’Envolée".

Avril

Soirée reggae le samedi 6 avril avec deux grands noms : Horace Andy et Johnny Clarke. Découvrez en avant-première, le mardi 9, les nouveaux titres des BB Brunes avant la sortie de leur album "Long courrier" en septembre. Enfin, le groupe de rock expérimental Eels sera au Cargö le vendredi 12.

Pratique. Tout le programme sur www.lecargo.fr.