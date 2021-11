L'édition 2012 d'Alençon fête Noël propose quelques nouveautés..



- Des concerts de Noël pour les enfants proposés par le CRD avec notamment Pierre et le loup.



- Le marché de Noël accueille 12 nouveaux exposants. De nombreux ateliers de maquillage et autres animations sont proposés par les différents partenaires : vannerie et art floral, balade en calèche, jeux géants en bois... Le père Noël sera au rendez-vous pour recevoir les demandes des plus petits dans un chalet au coeur du tout nouveau village de enfants, place du Plénitre.



- La patinoire retrouve la Halle au blé, et propose deux nocturnes jusqu'à 22 heures.



- Les centres sociaux et les associations du "collectif solidaire" organisent un marché solidaire, une tombola et prennent en charge des buvettes (sans alcool) dont les recettes seront utilisées pour des projets liés à l'enfance.

Le programme complet est diponible sur www.ville-alencon.fr

Ecoutez Dominique Artois, adjoint au maire à la culture et aux animations, nous présenter cette édition 2012/2013: