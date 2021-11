17ème édition du marché de Noël d'Alençon

18.000 visiteurs sont venus participer au marché de Noël d'Alençon l'année dernière et la fête s'annonce encore plus belle du 14 au 16 décembre.

Pour la 17e édition, l'Office de tourisme du Pays d'Alençon et la ville d'Alençon organisent le marché de Noël avec près d'une cinquantaine d'exposants, une multitude d'animations et des surprises, ... Plus d'une dizaine de nouveaux exposants sont à découvrir en plus des fidèles pour faire le plein d'idées de cadeaux et savourer les produits du terroir et la gastronomie locale.

Le marché de Noël se déroulera au pied de la Basilique Notre-Dame sur la place de la Magdeleine et dans le jardin de la Maison d'Ozé. Nouveauté cette année, une extension sur le haut de la place du Plénitre est prévue pour l'installation du "Village enfant".

Ecoutez ci-dessous Guillaume Barny, Directeur Office de Tourisme d'Alençon.