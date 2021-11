Hand (N1M) : Caen se contente du nul dans le derby

Une salle pleine comme un œuf – et ce n'est pas rien quand il s'agit du Palais des Sports – un suspense de soixante minutes, une fin de match litigieuse et un nul logique pour conclure le tout : les ingrédients d'un gros derby étaient réunis, dimanche 2 décembre entre le Caen Handball et la JS Cherbourg. Les deux équipes se sont séparées sur un score de parité (26-26) bien plus du goût des locaux que de celui des visiteurs. Cherbourg, en effet, aurait dû bénéficier d'un pénalty à la dernière seconde de jeu pour une faute sur Moran Youf-Pinsault. Le corps arbitral est resté muet.

Période de creux

"On s'en sort bien, reconnaît Romain Capelle. C'est une petite victoire, même si c'est un match qu'on aurait pu vraiment gagner contre une équipe à notre portée." Battues chacune lors des leurs trois dernières sorties, les deux équipes abordaient la rencontre avec une certaine pression sur les épaules. Cette tension s'est d'abord ressentie en première mi-temps, où Caen n'a jamais compté plus de deux buts d'avance (11-12, 30'). Bien entrés dans la deuxième période, les Manchois n'ont pu éviter le retour caennais. Ce nul "nous relance mentalement", estime l'entraîneur local Christian Le Moal.

Caen est cinquième du classement avant de se rendre à Lanester, samedi 8 décembre. "On vit une période de creux, c'est difficile, reconnaît Romain Capelle. On doit faire un gros effort jusqu'aux vacances malgré la fatigue. On doit aller battre Lanester chez eux."