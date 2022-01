Handball (N1M) : Omar Benali arrive, Caen avance

L'international algérien âgé de 28 ans est un renfort de poids pour les Caennais et un investissement conséquent. Passé par Istres en D1, courtisé par Valence en D2, il arrive de la JS Cherbourg où il a passé deux saisons des plus convaincantes. Omar Benali a notamment été élu meilleur ailier droit de Nationale 1 et a terminé cinquième meilleur buteur de la poule 1 la saison dernière (5,88 buts/match).

"J'ai eu un bon feeling or je suis quelqu'un qui marche au feeling, explique-t-il. C'est un nouveau défi. À moi de me concentrer sur l'équipe de Caen et d'essayer d'apporter ma pierre à l'édifice pour marquer l'histoire du club." Le Caen Handball, pour sa part, continue de puiser dans le vivier cherbourgeois. Après Simon Maillard, Romain Capelle, Hamdi Mizouni, Yacine Zitouni-Terki et dernièrement Badreddine Somaï, un sixième ex-manchois revêtira le maillot rouge et noir la saison prochaine.

L'attrait d'une capitale...

"Caen bénéficie de sa position géographique centrale : université, emplois... Quand on était en Nationale 3 ou Nationale 2, on ne pouvait pas intéresser ces joueurs. À niveau égal, on n'a pas l'avantage du budget mais on a d'autres arguments", confie le vice-président Thomas Lamora. En termes financiers, Caen est encore très loin de son voisin du Nord-Cotentin. Le sujet est au cœur des préoccupations pour servir les deux grands projets du club : la pérennisation en Nationale 1 et la formation.

"En Pré-Nationale, notre budget était de 70.000 euros, expose Thomas Lamora. Il est passé à 140.000 en Nationale 3 et 245.000 en Nationale 2. Là, on ambitionne un petit 350.000." Alors que certains budgets de Nationale 1 sont proches du double, Caen compte sur une augmentation sensible des subventions qu'il perçoit. Le prix à payer, selon lui, pour ne pas sacrifier le court terme que constituent les performances sportives de la saison à venir au détriment du socle représenté par la formation.