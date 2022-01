Le Caen Handball confirme son renouveau

Les Vikings, qui affrontaient un adversaire au même bilan comptable, ont mené les débats d'un bout à l'autre de la rencontre. Leur entame idéale (6-1, 8') n'a pas manqué de leur faciliter la tâche. Si le quart d'heure suivant s'est révélé plus délicat, au point de laisser Limoges égaliser (10-10, 20'), Caen avait repris ses distances avant la mi-temps (16-12, 30'). "La première période a été frustrante, reconnaît Christian Le Moal. On aurait pu mener avec une avance plus importante si on n'avait pas été irréguliers."

Force offensive

Caen a attendu la deuxième mi-temps pour creuser l'écart. Le 3-0 infligé au retour des vestiaires a donné le ton. Les Limousins n'ont jamais pu revenir à moins de trois buts (24-21, 47'). La puissance de Florent Corbin et la vivacité d'Antonin Grould ont empêché tout retour adverse en fin de match. Caen, toujours privé d'Omar Benali (au championnat du monde), a réalisé une belle prestation d'ensemble.

"J'ai aimé l'agressivité défensive qu'on a retrouvée et notre capacité à marquer 31 buts, avance Christian Le Moal. La coupure hivernale nous a fait du bien. Les gars sont revenus plus frais physiquement et mentalement. Ils ont faim." Cinquième du classement, Caen a fait un grand pas vers le maintien et peut rêver d'un podium, même si son prochain déplacement à Saintes, samedi 26 janvier, s'annonce très difficile.