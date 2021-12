Handball : Caen assure sa montée en Nationale 1

A deux journées de la fin du championnat, sa deuxième place ne pourra plus être rattrapée. Partis de Pré-Nationale, les Vikings ont obtenu leur troisième montée consécutive. "C'est assez exceptionnel, je ne sais pas s'il y a beaucoup de clubs français qui ont fait ça, reconnaît Christian Le Moal. C'est une très belle aventure sportive et humaine. Le groupe a travaillé, tout le monde s'est beaucoup investi dans l'équipe et dans le club. On est récompensés."

Une défaite et un match nul lors des deux précédentes rencontres avaient rappelé aux Vikings que la montée nécessitait encore toute leur énergie. La piqûre de rappel a fonctionné devant un millier de spectateurs courtois mais bruyants. Caen s'est appuyé sur une défense efficace comme jamais pour faire la différence. "On avait décidé d'adopter un nouveau dispositif défensif qui les a vraiment mis en difficulté, explique Christian Le Moal. En plus, Hamdi Habacha (le gardien caennais, ndlr) a été très bon." Le Caen Handball n'avait concédé que huit buts à la mi-temps, mais il ne s'était pas détaché pour autant (8-10). "On a eu du mal à garder notre fluidité et à trouver des tirs propres."

La fête à domicile

Les Vikings ont attendu la deuxième période pour s'envoler, au point de compter jusqu'à treize longueurs d'avance. "Nos adversaires ont craqué parce que physiquement ils n'y étaient plus", avance Christian Le Moal.

Les Normands fêteront leur montée devant au moins 2 000 spectateurs dimanche 13 mai au Palais des Sports. Ce sera contre Saint-Gratien, troisième du classement. Dans le même temps, les dirigeants caennais accélèreront la préparation de la saison prochaine. Caen intègrera bientôt un nouveau monde, "une autre dimension" semi-professionnelle au niveau de jeu bien plus relevé. Le recrutement a déjà avancé. "On a lié des contacts mais on ne pouvait rien finaliser tant qu'on n'était pas sûrs de monter. On va pouvoir s'y atteler sérieusement." Trois à quatre recrues majeures sont attendues.