Apprenez le piano avec votre téléphone!

Avec "Piano perfect" , comme son nom l'indique, vous allez pouvoir apprendre les rudiments du piano. Sur l'écran tactile, 10 touches s'affichent mais des flèches vous permettent de naviguer sur le piano entier.

Un mode apprentissage est disponible avec de nombreux titres pré-téléchargés. Des notes descendent alors du haut de l'écran au dessus de la touche sur la quelle il faut appuyer en rythme. Même sans connaissance musicale, on peut donc se débrouiller. Il existe plusieurs modes de difficulté.

Petit défaut de l'application, quand on a des notes à jouer différentes des 10 qui sont devant nous, la navigation ne se fait pas facilement.

Différents types de sons clavier sont disponibles : piano, boite à musique, orgue ou encore synthé.

Vous pouvez jouer à 2 mains en affichant 2 claviers à l'écran, en mode libre ou en play-back. Vous pouvez aussi enregistrer vos prouesses et vous la raconter un peu auprès de vos amis ;)

De quoi mettre l'ambiance autour du feu et dans les réunions de famille, pour les grands débutants ou non. C'est gratuit et c'est sur Google play.

J'ai testé l'application pour vous, écoutez :