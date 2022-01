L'appli de la semaine : "Shuriken Strike: Ninja Master"

Dans la veine de Fruit Ninja, référence incontournable du genre, il y a Shuriken strike : ninja master qui se lance depuis fin mai dans les jeux sur smartphone et tablette. Il y a toujours des ninjas et des fruits mais cette fois plus de sabre, ce sont des étoiles de ninja, les shuriken.

Votre personnage est sur le coin gauche de l'écran et vous devez tracer avec votre doigt la direction dans laquelle le ninja doit envoyer son étoile pour couper le fruit.

Plus vous coupez de fruits à la suite, plus votre score augmente avec des multiplicateurs bonus. En revanche, comme dans fruit ninja, si vous touhez 1 bombe vous perdez une vie. Au bout de 3bombes touchés ou de fruits noncoupés, vous perdez. Certains fruits redonnent des vies, d'autres vous permettenet d'utiliser des armes bonus plus puissantes, parfois bien utiles lorsqu'on tombe sur des fruits qui doivent être touchés plusieurs fois avant de se couper.

Le jeu souffre malheureusement d'un manque de nervosité, on ne se sent pas aussi tendu qua dans fruit ninja. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il est plus facile mais on y joue avec beaucoup moins d'enthousiasme.

Un jeu pour changer un peu du sabre ninja, c'est à télécharger gratuitement sur google play