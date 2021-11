Après Miss Rouen, place aux Miss rondes Haute-Normandie

Chaque concours de beauté a ses critères et celui des miss rondes n'y échappe pas. Pour y participer il faut avoir 18 ans et peser au moins 6 kg de plus que ça taille (par exemple une jeune femme de 1,60m qui pèse au moins 66kg peut concourir).

Si le concours a été créé en 2005, pour la Haute-Normandie il s'agit d'une première. Six candidates de chaque département ont été sélectionnées. La Miss ronde Haute-Normandie sera désignée parmi ces douze finalistes.

Pratique. Rendez-vous samedi 8 décembre, au théâtre de Duclair, à 20h. Entrée : 13€ pour les adultes, 5€ pour les enfants.