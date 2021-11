Malherbe et La Maladrerie main dans la main

Cette convention vient renforcer une collaboration qui fonctionne déjà depuis plusieurs années entre les deux clubs caennais. "Il s’agit de se rapprocher encore un peu plus de l’un des plus gros clubs de la région, avec beaucoup de jeunes et bien entendu, l’idée est de ne pas passer à côté d’une pépite qui pourrait éclore à La Maladrerie", indiquait Elie Lasry, à l’issue de la signature.

La collaboration se traduira par des aides en matériels, conseils et pourquoi pas par des échanges de joueurs. L’ancien milieu de terrain du Stade Malherbe Caen, Anthony Deroin, avait notamment porté les couleurs maladienne en catégorie jeune, avant de rejoindre les Rouge et Bleu au début de sa carrière professionnelle.



"Cette signature est un moment important pour nous car elle vient récompenser la reconnaissance d’un gros travail éducatif", estime pour sa part le président de la MOS, Thierry Deslandes. La Maladrerie est l’un des rares clubs de la région à compter plus de licenciés cette saison que lors de l’exercice précédent (450 contre 407).