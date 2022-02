MOS : "nous n'avons jamais lâché"

Comment êtes-vous parvenus à arracher ce maintien ?

Notre force est d'y avoir toujours cru. Nous avons toujours réalisé de bons matchs, à chaque fois ça se jouait à peu de choses. À un moment, ça allait tourner en notre faveur. C'est arrivé au bon moment. On a souffert car on a quand même connu quinze matchs de suite sans victoire durant la saison. C'était dur, évidemment. Mais les gars ont toujours été concentrés et concernés. Nous n'avons jamais lâché même si tout le monde a cru que la MOS descendrait. Nous, les joueurs et le club, avons toujours été positifs.

Comment le club vit-il l'accumulation de saisons difficiles ?

Moi je suis nouveau, donc j'avais une énergie nouvelle, mais j'ai senti un club fatigué par ces saisons compliquées. Très sincèrement, même si ça paraît vachement culotté, je n'ai jamais été vraiment inquiet cette saison. Même si on était descendus, avec tout ce qui s'est passé de positif cette saison, je pense que la MOS serait restée sur la bonne voie. On va faire en sorte que les saisons à venir soient de moins en moins difficiles. On a bien redressé la barre chez les jeunes. Il faut encore un peu de temps mais on est vraiment sur la bonne voie.

Comment préparez-vous l'avenir ?

Nous avons un projet sur plusieurs années. Notre chance, c'est que l'école de foot fonctionne très bien. Nos U15 montent en Honneur, le plus haut niveau régional, nos U17 montent en PH. Ce que nous voulons, c'est que les jeunes du club évoluent au plus haut niveau régional. À long terme, il y aurait ainsi moins de difficultés pour les équipes séniors du club. Il faut que celles-ci soient alimentées par le club. Notre travail est là. On veut que les U15 restent en DH, que les U17 y accèdent le plus vite possible et que les U19 montent à leur tour au niveau régional.