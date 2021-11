Le coaching déco d’intérieur fait des émules

"On a tendance à vouloir faire de plus en plus de choses soi-même plutôt que d’acheter du tout-fait", observe Marie-Noëlle Prieur, à l’origine de ces cours d’un nouveau genre. "En temps de crise, les gens soignent toujours un peu plus leur intérieur, pour se sentir le plus à l’aise possible chez soi".

L’écoute est essentielle

Le lundi en déplacement au domicile des particuliers ou dans les magasins, les mercredi après-midi et samedi dans sa boutique du 46, rue Caponière, elle prodigue des conseils en matière de décoration liée au textile. "Mais attention, il est hors de question d’imposer quoi que ce soit au client", prévient cette ancienne costumière, un métier qui lui a permis de découvrir une grande variété de matières. "Le plus important pour moi, c’est de bien être à l’écoute pour pouvoir faire les meilleures propositions".

Elsa, 28 ans, a déjà fait appel à ce genre de service. "Je souhaitais du jaune, et même si la coach qui travaillait avec moi ne trouvait pas cela tendance, elle a fait l’effort de chercher des tons qui pouvaient bien se marier avec cette couleur."

Coussins, rideaux, couvre-lits... le nombre d’objets de décoration liés au textile est légion. La coach se charge alors de tout, du début à la fin : prise des mesures, sélections des matériaux, dessins et conseils de fabrication. Marie-Noëlle Prieur possède l’avantage de connaître le marché du tissu à Caen. Elle sait donc parfaitement où dénicher dans l’agglomération ce dont le client a envie. Et la transmission de son savoir-faire artisanal contribue largement à son épanouissement personnel.