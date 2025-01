Caen. Gourmandises et fleurs dans l'agglomération

Direction le centre commercial Mondeville 2 pour débuter cette Place du commerce. La Liégeoise s'y est installée début décembre, pour y proposer ses gaufres sucrées. "J'étais fan de la franchise", explique Camille Lelong. "On veut faire découvrir ces gourmandises aux Normands", ajoute Ilyes El Mouhoub, boulanger et pâtissier de formation.

Au centre de Caen, Exotic Market a ouvert un deuxième local, après un premier dans le quartier du Chemin Vert à Caen. "Il y a de plus en plus de demande de produits asiatiques, par toutes les tranches d'âge", remarque Pélagie Iraguha, responsable. L'enseigne vend aussi des produits d'Afrique et d'Outre-mer, pour que chacun puisse réaliser des recettes d'ailleurs. Particuliers, restaurateurs et traiteurs viennent s'y fournir.

Des fleurs et de la décoration d'intérieur

A Biéville-Beuville, ville dont elle est originaire, Amélie Hamon a ouvert son premier magasin après sa reconversion professionnelle. Jardin d'hiver devient Bouquet d'idées. Désormais, en plus des fleurs, il y a aussi de nouveaux produits : des objets décoratifs faits main par des artisans.