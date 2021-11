Pro Pulsion Tour : l'industrie met le paquet pour séduire des jeunes

TGV, éolienne, aéronautique, conquête spatiale... sur écrans tactiles géants dans une caravane avec un look d'enfer. Puis, construction d'un bolide dans une autre caravane, sous forme de jeu vidéo.

Le Pro Pulsion Tour fait étape ce vendredi dans un centre de formation d'Alençon. Il était jeudi dans dans un collège et sera demain, samedi, devant la mairie, pour le "tout public".

On n'y parle plus d'industrie, c'est ringard ! On parle technologie, c'est l'avenir !

Et ça marche ! les jeunes sont plutôt séduits par ce rendez-vous pédagogique. C'est tant mieux pour les organisateurs. Les industries technologiques ont besoin de séduire. 100.000 emplois sont à y pourvoir chaque année, jusqu'en 2020, dans 150 métiers.

Ecoutez ci-dessous Luc Van Ruyssel, président de l'UIMM de Basse-Normandie.

Tout le début de semaine prochaine, ce "Pro Pulsion Tour" fera étape à Caen.