L'entreprise Carl va grandir à Alençon

Depuis juin 2000, Carl possède également une unité, avec aujourd'hui 25 salariés, à Alençon. Le coeur de métier historique de Carl, ce sont les "concept cars", pour PSA, pour Renault. Avec en ligne de mire : Mercedes, Ford, Hyunday, Toyota, Audi...

Plus marginalement, Carl travaille aussi pour Sébastien Loeb, et sur le matériel scénique du prochain spectcale de Céline Dion en France ! Mais après le concept-car, le secong grand métier de Carl, ce sont les prototypes pour l’aéronautique : récemment pour l'Airbus A350.

Et pour répondre à des commandes d'EADS et développer ses activités aéronautiques à l'international, Carl a besoin de s'étendre et de construire un bâtiment de 1.200m². Ce sera à Courteille, sur l'ancien site des Combustibles de Normandie. L'entreprise pourrait ainsi doubler ses effectifs sous 2 ans.

Ecoutez ci-dessous son propriétaire, Christophe Lottin, ainsi que le député-maire d'Alençon, Joachim Pueyo.