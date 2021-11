Immobilier : stagnation rive gauche, progression rive droite

A Sotteville-lès-Rouen, le “nombre de petites maisons de ville mitoyennes sont sur le marché. Un 50 m2, avant travaux, avec cour et garage, a été vendu 97 000 €”, constate Séverine Blot, directrice des agences Orpi à Déville et Sotteville. Comptez 115 000 € pour un appartement de 80 m2 avec travaux, rue Garibaldi. En revanche, les biens situés dans la zone industrielle se vendent difficilement.

L’immobilier à Saint-Etienne-du-Rouvray est très diversifié. La ville, en pleine mutation, attire les acquéreurs, notamment les primo-accédants en quête de biens à des prix inférieurs à ceux pratiqués à Rouen rive gauche ou Sotteville. Les prix au m2 varient du simple au double, de 1 050 € dans le secteur industriel, à 2 000 € dans les zones résidentielles.

Le marché de Grand-Quevilly propose essentiellement des maisons. Dans le centre historique, comptez 1 800 €/m2. Inversement, côté ville nouvelle, les prix des maisons frôlent ceux de la rive droite, entre 2 500 et 2 600 €/m2. “Le Grand-Quevilly offre beaucoup de maisons de plain-pied et quelques programmes immobiliers très prisés des retraités”, explique Johan Arduin, responsable de l’agence Legay Menn, au Grand-Quevilly.

Petit-Quevilly, elle, attire une population plus jeune, très pluriethnique. Les prix sont plus faibles, à l’image de ce duplex de 88 m2 avec garage en vente à 120 000 €. A l’approche du quartier des Bruyères, les coûts remontent : une maison en bon état se vend entre 2 200 et 2 300 €/m2.

Rive droite, au nord et à l’est de l’agglomération, le volume des ventes a progressé en un an.

“Quartier Saint-André, à Mont-Saint-Aignan, une maison de 150 m2 à 400 000 € s’est vendue en une semaine. A Bois-Guillaume, une résidence de 100 m2, à rénover, est partie à 250 000 € en six semaines. Au-dessous de 200 000 € et au-dessus de 300 000 €, on trouve preneur. Entre 200 000 et 300 000 €, c’est plus difficile”, selon David Protais, directeur d’ALP Immo & Gestion.

Petit bémol : le marché des appartements souffre davantage. On y retrouve les primo-accédants qui achètent dans les divers parcs résidentiels situés à Mont-Saint-Aignan et Bihorel.