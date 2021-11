Rouen : This is England, le festival du court-métrage à la sauce anglaise

Pour initier les Frenchies à l’art du court-métrage venu d’outre-Manche, les organisateurs ont concocté cinq soirées délirantes. C’est le comité de jumelage Rouen-Norwich Club qui est à l’intiative de ce festival. Au cours de ce festival, les courts-métrages pourront concourir pour trois prix : celui du court-métrage de fiction, d’animation et documentaire. Les réalisateurs seront là pour présenter leur création.

This is England c’est en tout une quarantaine de films à déguster, de tous les genres et pour tous les goûts. Un moyen agréable, en somme, d’apprendre à mieux connaître les sujets de sa gracieuse Majesté.

Pratique. Jusqu’au samedi 8 décembre, Omnia-République, à Rouen. Programme complet sur www.thisisengland-festival.com