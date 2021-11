Le swing de Thomas Dutronc au Zénith de Rouen

En quelques années, il a véritablement pris son envol. Avec son album "Comme un manouche", il révèle en 2007, au-delà de ses talents de guitariste, ses qualités vocales. Ce premier album rapidement disque d’or fut même récompensé par les Victoires de la musique.

Salué pour son originalité, il est sollicité par Henri Salvador pour qui il écrit "Mademoiselle" et participe à la création de bandes originales de films dont "les triplettes de Belleville". Dans son deuxième album paru en 2011, le ton est encore plus frais et léger. Sa musique ressource et Thomas Dutronc est le meilleur pour "retirer le blues des infirmières".

Pratique. Mercredi 28 novembre, à 20h30, Zénith de Rouen. Tarifs 37/40 €. Réservations sur citylive.fr