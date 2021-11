La lumière, partie intégrante de la décoration

Star parmi les sources lumineuses, la lumière naturelle est aujourd’hui privilégiée par tous, notamment pour des raisons évidentes d’économies d’énergie. "Les particuliers recherchent à faire entrer cette lumière naturelle dans toutes les pièces sans exception. Les baies et ouvertures sont devenues plus nombreuses et très communes", témoigne Alban Amsellem, de l’agence Eve architectes.

Même la cuisine et la salle de bains sont concernées, équipées ici de verres techniques, là de matériaux translucides. La lumière artificielle vient après, et offre de plus en plus de possibilités tandis que les lampes évoluent. Dernière mode : la diode électro-luminescente (LED). Lancée il y a moins d’une dizaine d’années, elle semble représenter l’avenir et fait l’objet d’améliorations constantes.

Le fluocompact, délaissé

D’une lumière moins diffuse et plus froide que les lampes classiques, "les leds servent aujourd’hui plus de balisage que d’éclairage. Elles font figure de complément", relève Isabelle Aubé, du magasin Expo luminaires. Elles sont privilégiées pour le bureau, où elles apportent un vrai confort de lecture, ou pour la cuisine.

Les lampes fluocompactes, nées récemment, sont pourtant délaissées du grand public, qui fustige son délai nécessaire à son allumage. Elles apportent néanmoins un éclairage diffus, qui crée facilement une ambiance. Enfin, les lampes halogènes, dont la lumière est la plus proche de celle du jour, est très appréciée car adaptable à de nombreux environnements. Mais consomme beaucoup...