Le nouveau stade nautique de Caen se dévoile

Déjà plus de dix ans que les amateurs de natation à Caen l'attendent. Ils devront encore patienter trois années, mais une chose est sûre : les travaux de construction du nouveau stade nautique de Caen doivent bel et bien commencer ce lundi 19 novembre, sur le site actuel, face à la prairie.

Seuls le bassin de 50 mètres et la fosse sont conservés. Ils seront complétés par deux grandes halles destinées à différents publics. "L'une accueillera un bassin de huit couloirs sur 25 mètres avec des tribunes, alors que l'autre sera dédiée à une pratique de loisir avec deux petits bassins, pour les familles notamment", soutient l'un des deux architectes retenus pour ce projet, Thomas Bernard.

Le site se distinguera également par une entrée majestueuse qui fera face au boulevard Yves Guillou et par un grand nombre de baies vitrées. Tous les processus de filtration d'eau et de chauffage sont également repensés, avec notamment l'installation de panneaux solaires qui alimenteront, en partie, le stade nautique en électricité.

400.000 usagers attendus par an

Le chantier réalisé aux deux tiers par des entreprises régionales se déroulera en deux phases. Jusqu'en février 2014, le bassin olympique extérieur restera accessible au grand public pendant que la piscine de huit couloirs sera construite. La deuxième phase commencera en mars 2014 pour s'achever 15 mois plus tard. Pendant cette période, la seconde halle sera érigée et les usagers pourront utiliser le bassin de 50 mètres en extérieur et celui de 25 mètres en intérieur.

Nos voeux ont été exaucés

Pas moins de 400.000 usagers par an seront attendus, contre 171.000 aujourd'hui. Quant au prix des entrées, "il ne connaîtra pas de hausse soudaine, mais légère et régulière comme c'est le cas actuellement", promet Marie-Jeanne Gobert, vice-présidente en charge du Sport au Conseil régional. Le coût du chantier est estimé à 22,6 millions d'euros, financé à 56% par le Conseil communautaire de Caen la mer, qui a à sa charge, la gestion des quatre piscines de l'agglomération, dont le stade nautique. Le Conseil régional soutient quant à lui le projet à hauteur de 4,8 millions d'euros. Quid alors du parking, puisque aucun espace supplémentaire n'est prévu pour l'instant ?



"Avec un tel équipement nous pourrons accueillir des compétitions nationales officielles, mais surtout, nous devrions séduire de nouveaux licenciés sachant qu'en 10 ans, leur nombre est passé de 1.800 à 900", s'enthousiasme Philippe Thieuw, président de l'Entente nautique caennaise. "Vivre avec les travaux sera aucunement un problème. Nous sommes ravis que le chantier commence, d'autant que nos voeux ont été exaucés !"

Audio > Philippe Thieuw, président de l'Entente nautique caennaise exprime sa satisfaction.