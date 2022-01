230 nageurs des catégories avenir, poussin et benjamin (jusqu'à 13 ans) représentant 25 structures de six régions seront en compétition dans le bassin olympique. Certains d'entre eux viendront préparer la finale nationale du Natathlon, le championnat de France des benjamins, qui se déroulera deux semaines plus tard. Les courses débuteront samedi à 15h, le dimanche matin à 9h et le dimanche après-midi à 15h.