Au Stade Nautique, le chantier bat son plein

Et le chantier sur lequel travaille une cinquantaine de personnes suit bien son cours !Un nouveau bassin couvert de 25 m va notamment voir le jour. Il a été mis en eau récemment pour tester son étanchéité.Si aucune fuite n'est relevée, il ne restera plus que les finitions... Écoutez Thomas Bernard, architecte.Une deuxième phase de travaux commencera mi-2014 pour une durée d'un an. Elle concerna l'intérieur de l'équipement qui sera totalement refaçonné.Coût total du chantier : 27 millions d'euros.