Création, reprise ou transmission d'entreprise : rendez-vous à Planète Créa

Les festivités ont débuté à 9h30. L'entrée est gratuite mais nécessite une inscription préalable sur http://www.planetecrea.com/.

Le salon est inauguré ce matin à 11h. A 18h30, une conférence sera donnée sur le thème "Ma petite entreprise a connu la crise", animée par Nicolas Doucerain, autour du livre du même nom.

A l'occasion du salon, le président du Conseil général du Calvados, Jean-Léonce Dupont, signe une convention destinée à accompagner la reprise de l'entreprise Desloges Façades (spécialisée dans les travaux de peinture et d’isolation thermique installée à Ifs. M Desloges va reprendre et développer cette TPE, qui emploie aujourd’hui 4 peintres en CDI, et la localiser à Soliers).

Dans le cadre du Fonds départemental aux très petites entreprises (qui permet une aide à des prêts à taux zéro), le Conseil général du Calvados lui apporte une aide de 50 000 €.

En 2011, 1 570 visiteurs s'étaient rendus au salon Planète Créa.

Photo : http://www.planetecrea.com/