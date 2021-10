Même le pain bio a sa fête en Normandie

Dans la boulangerie La Falue, située 31 rue de la Seine à Caen, profitez le vendredi 16 novembre à 18h, d’un apéro au fournil avec dégustation de bières de la Brasserie La Lie. Le lendemain de 8h à 14h participez à un stage de viennoiseries (20€, réservations au 02.31.72.56.56).

Des animations et des dégustations de pains et de fromages ont lieu jusqu’au 17 novembre chez Fréquence bio, dans le centre commercial Place Venoise à Caen. De même, chez Jonathan biocoop, rue Denis Papin à Hérouville Saint-Clair, où les boulangers font goûter leurs pains le vendredi et le samedi. Ces jours-là, le magasin Naturéo, situé Route de Paris à Mondeville proposera un quizz découverte des pains bio avec dégustation, de 9h30 à 19h30.

Pratique. Jusqu’au dimanche 18 novembre. Tout le programme sur www.bio-normandie.org.