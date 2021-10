Découvrir la playlist des skippers du Vendée Globe

L'ensemble des playlists est à découvrir sur le site du Vendée Globe, sur l'ensemble des pages consacrées aux skippers. D'autre part, Deezer a mis en ligne, sur son site, une radio dédiée à la course, compilant l'ensemble des titres choisis.

En ce qui concerne les artistes choisis, cela va de Coldplay et Amy Winehouse pour Vincent Riou à Bobby Womack et Charlie Winston pour Armel Le Cléac'h, en passant par AC/DC et les Innocents pour Jean Le Cam ou encore Robbie Williams et Dire Straits pour Samantha Davies, la seule femme engagée dans la compétition cette année.

Ce n'est pas la première fois que Deezer effectue ce type de partenariats avec des sportifs, comme cela a été le cas l'été dernier avec les athlètes de la délégation française aux Jeux olympiques de Londres.