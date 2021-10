La table de la semaine : le Bistrot Saint-Michel à Caen

L’enseigne est toujours parée de bordeaux, le décor intérieur n’a pas changé et la carte semble garder les principes de la cuisine "fine et créative", comme c’est écrit sur la devanture, qui ont fait sa réputation. On ne change pas une formule qui gagne ?

Un faux-filet bien relevé

Plusieurs menus sont à découvrir : le moins onéreux, à 12,90€, est réservé au midi. Deux autres formules sont affichées à 18,90€ et 23,90€. Le nouveau chef du Bistrot Saint-Michel et ancien pêcheur, John Latour, apporte une attention toute particulière à la fraîcheur de ses produits, m’explique t-on.

Les intitulés, qui en disent long, laissent présager le meilleur. En entrée, mon choix se porte sur un velouté de potiron aux lardons, tandis qu’une de mes voisines a penché pour un foie gras de canard à la compotée de pommes. C’est à la hauteur de mes attentes et de mon exigence. D’autres propositions figuraient aussi, comme ce mystérieux millefeuille tomates et mozzarella.

A suivre, un sauté de boeuf au gingembre ? Un magret de canard aux figues fraîches, porto et miel ? Non, ce sera pour moi un faux-filet aux trois baies. Comme tout le reste, le plat a beaucoup de goût. Pour terminer, un mi-cuit chocolat ou un soufflé glacé au Calvados fera très bien l’affaire !

Pratique. Bistrot Saint-Michel, 6 rue Saint-Michel. Tél. 02.31.83.20.72.

