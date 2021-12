Prenez Le Temps d’un Bistrot, avenue du Six juin

Pas vraiment tape-à-l’œil, de gris et de violet, la brasserie vise bien sûr la clientèle des bureaux, dont elle est entourée. On s’attend à un bon moment de décontraction, à la vue du personnel souriant et sympathique. Quelques amuse-bouches plus tard, c’est sur l’ardoise qu’il nous faut choisir les plats.

Panier vapeur de gambas

Une formule à 10,80 € est proposée avec plat du jour (en l’occurrence, brochette de bavette d’aloyau sauce échalottes) et dessert au choix à l’ardoise. À la carte, on compte un choix de huit entrées, à peu près autant de plats et autant de desserts. Œufs en meurette, salade de chèvre chaud au lard ou melon charentais à la coppa (entre 4,50 € et 6,20 €) font partie des entrées, et les plats incluent cocotte de cabillaud au pot-au-feu, panier vapeur de gambas ou omelette aux herbes, entre 5,50 € et 16,50 €. Je me décide pour la salade de chèvre au lard et le plat du jour. C’est simple et bon. J’ai la gourmandise de prendre un dessert. Qu’il soit mousse au chocolat (4 €), riz au lait coulis de fruits rouges (4,50 €) ou salade de fruits au jus de pomme basilic, l’assiette est copieuse. Et au soleil, la terrasse a tous les avantages, sauf le tramway qui passe, de temps en temps.

Pratique. Le Temps d’un Bistrot, 19 avenue du Six juin. Tél. 02 31 86 27 18.