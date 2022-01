Le Bistrot Saint-Michel, dans la rue du même nom

Le Bistrot Saint-Michel, au numéro 6 de la rue du même nom, n’échappe pas à ce constat. Avec un menu du midi à 12,90 euros (entrée et dessert), l’établissement offre à ses clients une cuisine de qualité à un prix raisonnable.



Samoussas de saumon

Sur l’ardoise ce jour-là, des samoussas de saumon aux légumes et au chèvre, servis avec du riz, et une crème chocolat au pralin, dotée d’une boule coco. Je jette, cependant, un coup d’oeil à la carte : chipirons poêlés au piment d’Espelette et petit artichaut mariné, brochette de poulet au chorizo doux et jus piperade, croustillant de banades et Bounty sauce caramel... Tout cela est alléchant mais je reviens finalement à la proposition écrite sur l’ardoise. Un choix que je ne regrette pas. La présentation du plat est fine et les produits frais. Le dessert, lui, est simplement délicieux et le mélange de saveurs exquis.



Cave à eaux gazeuse !

En plus d’une cuisine excellente, Le Bistrot Saint-Michel dispose d’une cave à eaux gazeuses. C’est assez surprenant pour être signalé et les amateurs seront comblés. Attention toutefois, l’établissement est petit (une douzaine de couverts) : la réservation est vivement recommandée !

Pratique. Le Bistrot Saint-Michel, 6 rue Saint-Michel à Caen. Tél. 02 31 83 20 72