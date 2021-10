Boréales : Thomas Vinterberg, réalisateur danois de talent

A seulement 24 ans, Thomas Vinterberg recevait l’Oscar du court-métrage avec Last Round, mais c’est Festen qui lui offre une renommée internationale. 14 ans plus tard, il revient à son sujet de prédilection : la famille, sa noirceur et ses drames. La Chasse a déjà permis à son acteur principal, Mads Mikkelsen, d’obtenir le prix d’interprétation masculine au festival de Cannes 2012.

