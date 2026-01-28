Télévision. La date de diffusion du concert des Enfoirés est maintenant connue !

Les Enfoirés se sont produits en concert à Paris de 13 au 19 janvier dernier. "La ballade des Enfoirés" attend désormais sa diffusion télé qui donne le coup d'envoi des ventes d'albums/DVD dans la foulée. Et cette année, la date est une surprise car c'était traditionnellement début mars que le show était dévoilé, mais notez maintenant dans l'agenda : ce sera vendredi 27 février !

Cette date un peu plus précoce entraîne des bouleversements sur d'autres événements télévisuels car les Césars vont ainsi modifier la date de leur cérémonie ! Initialement prévue le vendredi sur canal +, la cérémonie sera diffusée jeudi 26 février pour ne pas faire d'ombres aux Enfoirés et laisser l'événement caritatif réunir le plus grand nombre.

Cette édition 2026 fait la part belle à la Star Academy avec l'accueil d'Helena et Marine dans leurs rangs. Il y aura aussi Styleto, le youtubeur Tibo in Shape et la violoniste Esther Abrami. L'hymne officiel a été écrit par Santa mais il y a un autre hymne qui ne sera chanté que sur scène et dans l'album, à découvrir donc dans quelques semaines. Vous pouvez déjà précommander votre exemplaire de "La ballade des Enfoirés". 17 repas sont distribués par les Restos du cœur grâce à un achat.