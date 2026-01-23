En ce moment AFTER TONIGHT JUSTIN NOZUKA
Près de Rouen. Compter les oiseaux pour mieux les connaître

Loisir. Initiation au comptage des oiseaux, cette animation de la Maison des forêts de Darnétal permet de mieux connaître les différentes espèces, samedi 24 janvier à 14h. 

Publié le 23/01/2026 à 10h00 - Par Elodie Laval
La Normandie est la région la plus active en France pour les opérations de comptage avec 3752 observateurs en 2024 (dont 863 en Seine Maritime).

Afin d'initier le grand public à l'opération participative du comptage des oiseaux de jardins, Maxime Lenormant, animateur à la maison des forêts, encadre cette rencontre familiale. "Ce comptage qui a lieu chaque année durant le dernier week-end de janvier, permet à chacun de produire des données d'observation sur tout le territoire français, afin de nourrir les travaux des ornithologues", explique-t-il. Pour participer, il faut déjà être en mesure d'identifier les différentes espèces, ce qu'enseigne le spécialiste lors de séances d'observations : "Les oiseaux les plus courants sont les mésanges, rouges-gorges, merles, pinsons des arbres. Mais l'emplacement de la maison des forêts augmente la probabilité d'observer des espèces forestières comme le pic épeiche, le pic-vert ou le geai des chênes." Équipés de jumelles, les participants à cette animation apprennent à identifier les oiseaux grâce à des planches didactiques et s'exercent en observant.

Pratique. Samedi 24 janvier à 14h. Maison des forêts de Darnétal. Gratuit. résa sur metropole-rouen-normandie.fr

