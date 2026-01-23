Près de Rouen. Compter les oiseaux pour mieux les connaître

Afin d'initier le grand public à l'opération participative du comptage des oiseaux de jardins, Maxime Lenormant, animateur à la maison des forêts, encadre cette rencontre familiale. "Ce comptage qui a lieu chaque année durant le dernier week-end de janvier, permet à chacun de produire des données d'observation sur tout le territoire français, afin de nourrir les travaux des ornithologues", explique-t-il. Pour participer, il faut déjà être en mesure d'identifier les différentes espèces, ce qu'enseigne le spécialiste lors de séances d'observations : "Les oiseaux les plus courants sont les mésanges, rouges-gorges, merles, pinsons des arbres. Mais l'emplacement de la maison des forêts augmente la probabilité d'observer des espèces forestières comme le pic épeiche, le pic-vert ou le geai des chênes." Équipés de jumelles, les participants à cette animation apprennent à identifier les oiseaux grâce à des planches didactiques et s'exercent en observant.

Pratique. Samedi 24 janvier à 14h. Maison des forêts de Darnétal. Gratuit. résa sur metropole-rouen-normandie.fr