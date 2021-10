Animations. La maison des forêts fête ses 10 ans

La maison des forêts de Saint-Étienne-du-Rouvray propose une journée complète d'animations gratuites pour promouvoir ses activités pédagogiques à l'occasion de ses 10 ans : un anniversaire riche en surprises.

10 ans d'animations !

Née dans le cadre d'une charte forestière de territoire et animée par la métropole, la Maison des forêts est conçue pour favoriser l'accueil des publics en forêts et son action est essentiellement pédagogique : "Il s'agit d'éduquer les publics à la nature, souligne Mathieu Dony responsable de la maison des forêts, c'est-à-dire d'expliquer les différents rôles de les forêts qu'ils soient écologiques, économiques ou de loisir". Aujourd'hui la maison des forêts c'est un réseau de bâtiments situés dans les massifs forestiers du Rouvray, de Roumare et dans la forêt verte : trois entités en collaboration étroite situées à Saint-Étienne-du-Rouvray, Darnétal et Orival. "Nous sommes quatre animateurs, précise Mathieu, et nous travaillons tous sur ces trois structures en proposant très régulièrement des animations pour le grand public ou pour les scolaires. En dix ans, nous n'avons cessé de développer cette offre et d'enrichir notre calendrier d'animations originales pour sensibiliser tous les publics à ces problématiques. C'est ce que nous célébrons ce 25 mars". L'évènement organisé pour cet anniversaire est représentatif de cette diversité.

Un programme représentatif

"Pour fêter les 10 ans de la structure, nous avons mis en place un programme d'animations très éclectique grâce à nos nombreux partenaires comme la roulotte scarabée avec qui nous collaborons fréquemment mais aussi des artistes comme Grégory Robert qui propose un atelier de cuisson de Raku [technique d'émaillage de la céramique NDLR]". Au cours de cette journée 16 activités sont proposées : "Il s'agit d'ateliers créatifs ou de visites en forêts, d'initiations ou encore de jeux en lien avec la nature". Les activités sont à partager en famille : "On peut créer un hérisson géant avec des éléments naturels, participer à la fabrication d'une maquette de la maison des forêts ou créer un photophore hérisson : les activités sont, dans leurs formes, représentatives de ce que nous proposons tout au long de l'année à la maison des forêts. Pour sensibiliser les jeunes nous favorisons souvent le vecteur créatif. Les enfants repartent toujours avec leurs créations".

Des animations inédites

"Nous avons plus de difficulté en manière générale à capter le public adolescent, déplore cependant Mathieu. Alors spécialement pour cette tranche d'âge notre partenaire l'association Pixel va animer un stand de jeux vidéo ce qui est tout à fait nouveau à la Maison des forêts. Bien sûr nous restons toujours dans la thématique nature". Si les partenaires présents collaborent souvent avec la maison des forêts, cet anniversaire est aussi l'occasion de proposer des animations inédites : "Nous accueillons par exemple les curieux dans un atelier sensoriel animé par Nature Sens et Cie. Pour participer à l'atelier, il faut se déchausser et emprunter un parcours qui sollicite déjà le sens du toucher. On marche sur des éléments naturels feuilles mortes, aiguilles de pins… c'est une façon d'appréhender de manière nouvelle notre environnement naturel, de renouer avec la nature. Presque tous les sens sont ensuite sollicités". Enfin l'ONF, propose aussi un stand tout à fait original et amusant invitant le public à se déguiser en forestier avec uniforme et outil : un stand qui fera le bonheur des petits comme des grands !

Pratique. Dimanche 25 mars de 14h à 17h30. Maison des forêts de St-Étienne-du-Rouvray. Gratuit. Tél. 02 32 52 93 20

