Nature. Seine-Maritime : les ateliers pour les vacances à la Maison des forêts

À l'occasion des vacances scolaires de Pâques 2019, la Maison des forêts densifie son programme d'activité et diversifie son offre. Julie Haltz, animatrice de la Maison des forêts, nous donne un avant-goût des ateliers et randonnées proposés :

Les 9, 11, 16 et 18 avril vous proposez une animation La forêt des tout-petits, de quoi s'agit-il ?

"C'est une de nos animations phare. Elle s'adresse aux 18-36 mois et c'est une activité qui, par le biais de jeux sensoriels, leur permet de découvrir l'environnement forestier. Les enfants sont accompagnés par leurs parents ou par leurs grands-parents : c'est vraiment un moment à partager mais aussi une approche sensible que les parents peuvent apprendre à expérimenter avec leurs enfants lorsqu'ils sont en balade. Au cours de cet atelier on travaille sur les odeurs, les couleurs, les sons et les textures. On attise la curiosité des petits, on enrichit leur vocabulaire et on travaille leur motricité car ce n'est pas facile de marcher sur le sol forestier ! Tout est fait sous forme de jeux, on recherche des analogies de couleurs, on les invite à toucher les matières et à sentir les odeurs de la forêt."

Pendant ces vacances y aura-t-il des ateliers inédits ?

"Oui, bien sûr, nous réservons quelques surprises à notre public, en particulier un atelier de modelage qui n'est pas mentionné dans notre programme et qui est annoncé pour le 16 avril à 14h30. Une animatrice extérieure qui intervient régulièrement dans notre structure, notamment pour réaliser des modèles réduits d'architecture en 3D, propose cette fois de créer une sirène en pâte à sel. Ce sujet a été choisi pour faire écho à l'exposition en cours à la maison des forêts de Saint-Étienne-du-Rouvray. Pour annoncer l'Armada, l'exposition évoque les différentes étapes de la construction navale : de la sélection des arbres, de la coupe au montage de la coque. C'est une exposition gratuite imaginée par le sculpteur normand Julien Colboc et qui est enrichie par des expositions de modèles réduits prêtés par le Musée maritime et par les maquettistes navals de Rouen."

Quels sont les ateliers les plus attendus ?

"Le 17 avril nous organisons un atelier scientifique sur le thème du vent et de la météo. C'est aussi un atelier inédit qui fait suite à un précédent atelier sur l'eau et les couleurs. Il s'agit d'un ensemble d'expériences faciles à reproduire à la maison pour réfléchir au cycle de l'eau par exemple. C'est une animation qui s'adresse aux plus de 7 ans car cela demande un peu de concentration et de dextérité. Mais c'est un atelier vraiment rigolo dans lequel les parents comme les enfants apprendront beaucoup. Nos randonnées en forêts connaissent également toujours beaucoup de succès. Ce sont des balades commentées par les animateurs qui nous permettent de focaliser sur des détails tels que traces et empreintes qui vont nous renseigner sur la vie de la forêt. En 2h30 de balade dans la forêt de Saint-Étienne-du-Rouvray on apprend aussi à identifier les essences les plus communes de la forêt : hêtre, bouleau, chêne, châtaigner ou pin sylvestre."

