Ciné-débat. À Rouen, une projection au cinéma pour comprendre l'intelligence des arbres

Grâce au partenariat de l'Omnia, de la Maison des forêts de Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime) et du Muséum d'histoire naturelle, le public va pouvoir découvrir sur grand écran un film documentaire jusqu'alors inédit à Rouen quoique sorti en septembre dernier. Inspiré par le best-seller du forestier allemand Peter Wohlleben La vie secrète des arbres, ce documentaire, étayé par des avis scientifiques, postule que les arbres communiquent entre eux. Cette forme d'intelligence connue de longue date par la communauté scientifique est une révélation pour le grand public.

Une révélation pour le grand public

Si ce phénomène est connu et étudié par les chercheurs, le grand public ignore souvent que les arbres possèdent une capacité à communiquer entre eux. La méthode la plus connue est celle de propagation de phéromones: les arbres peuvent ainsi partager des informations et prévenir leur entourage de l'attaque de parasites ou d'une perturbation climatique. Dans ce documentaire, le forestier Wohlleben s'est intéressé à leurs racines et a découvert, qu'utilisant les champignons comme relais, ils se partagent à la fois des nutriments, des informations sur leur santé et sur leur environnement.

Des comparaisons anthropomorphiques

Le documentaire explique, avec des termes simples et des comparaisons anthropomorphiques, la relation qui unit les arbres les uns aux autres évoquant par exemple des "arbres mères allaitant leur petit" : une "communauté d'entraide" dans laquelle les plus faibles sont soutenus par les plus forts. Il s'agit de comprendre que les arbres sont vivants et capables d'échanger via le réseau fongique: une vie en symbiose avec les champignons qui deviennent ainsi des messagers. Cet anthropomorphisme assumé permet de mieux comprendre ces modes de communication en établissant un parallèle entre la communication humaine et végétale.

Le regard des spécialistes

Antoine Couka, directeur régional de l'Office national des forêts, et Lucie Vincenot, maître de conférences à l'université de Rouen, spécialiste de la relation champignon et arbre, présenteront en salle les tenants et les aboutissant de ce film documentaire et viendront animer un débat après la séance. Le film, qui a pu naître grâce à la société de production Jupiter, est présenté depuis sa sortie en France sous la forme de ciné-débat faisant intervenir dans chacune des villes qui l'accueille des spécialistes locaux à même de répondre aux questions diverses des visiteurs par des propos clairs et accessibles. La forme du ciné-débat permet donc de toucher un large public et de sensibiliser à un sujet scientifique un grand nombre de curieux: une nouvelle expérience pour la Maison des forêts.

Pratique. Lundi 4 décembre 2017 à 18h au cinéma L'Omnia à Rouen. Gratuit. Inscription sur https://framaform.org/cine-debat-lintelligence-des-arbres-1509093765

