Le festival Migrant'Scène 2017 sur sept sites en Normandie

La Cimade décline sur tout le territoire national la 17e édition de son festival Migrant'Scène, sur le thème "d'ici et d'ailleurs: ensemble ". A découvrir sur sept sites en Normandie.

Irak, Syrie, Érythrée, Soudan, et ailleurs. Peut-être davantage qu'autrefois, les migrants font désormais partie de notre quotidien. D'ici et d'ailleurs, ensemble est le thème du 17e festival Migrant'Scène, qui est décliné à partir de ce jeudi 9 novembre 2017, partout en France, dans les départements, par les Cimade, organismes qui accompagnent les migrants et défendent leurs droits.

Faire prendre conscience d'une réalité

En Normandie, Migrant'Scène propose films, rencontres, conférences, concerts, repas, pour sensibiliser le "grand public" à la situation des migrants. Le festival propose des animations à Caen, Ouistreham, Dives-sur-Mer, Vassy (Calvados), Alençon, Sées, et La Ferté Macé (Orne).

Dominique Chapée, Nathalie Salles, Marie Blain, de la Cimade de l'Orne:

Migrant'Scène débute en Normandie ce jeudi 9 novembre 2017 dans l'Orne, avec une série de six web-documentaires Waynak - Where are you ?, diffusés à la Maison de la vie associative d'Alençon. Ce jeudi soir, un ciné-débat sur le film Un village de Calabre, qui raconte l'histoire d'un village italien qui revit grâce à l'arrivée de migrants. C'est à 20h30, à Planète-Ciné à Alençon.