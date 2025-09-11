Près de Rouen. Loup y es-tu ? Un atelier pour déconstruire les clichés

"Il n'y a pas de loup dans le bois du Roule, précise d'emblée Julie Haltz, chargée du programme d'animations dans les Maisons des forêts de la Métropole de Rouen. Mais nous avons connaissance du passage des loups en Normandie. Le loup n'est pas un animal sédentaire ! En 2024, 1 104 individus ont été identifiés en France et 2 à 4 individus traversent la Normandie chaque année." Un atelier animé par Kevin Michel, le 14 septembre à Darnétal, présente l'animal et s'attache à déconstruire, tout en s'amusant, de nombreux préjugés qui lui collent à la peau. "Le loup est un animal méconnu : cette animation l'aborde sous l'angle de l'histoire humaine, de la biologie et des légendes et nous révèle des informations rigolotes sur l'animal." L'animation s'articule en plusieurs étapes : une présentation illustrée, une analyse des empreintes animales en forêt et une séance de modelage sur porcelaine froide.

Pratique. Dimanche 14 septembre à 14h. Maison des forêts de Darnétal. Gratuit. Résa sur metropole-rouen-normandie.fr.