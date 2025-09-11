En ce moment Unbreak my heart Toni BRAXTON
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Près de Rouen. Loup y es-tu ? Un atelier pour déconstruire les clichés

Loisir. Un atelier est organisé à la Maison des forêts de Darnétal, dimanche 14 septembre, pour mieux connaître cet animal mystérieux qu'est le loup.

Publié le 11/09/2025 à 16h00 - Par Elodie Laval
Près de Rouen. Loup y es-tu ? Un atelier pour déconstruire les clichés
Les Maisons de forêts de la Métropole de Rouen proposent en moyenne huit à dix animations gratuites par mois pour mieux connaître la faune et la flore.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

"Il n'y a pas de loup dans le bois du Roule, précise d'emblée Julie Haltz, chargée du programme d'animations dans les Maisons des forêts de la Métropole de Rouen. Mais nous avons connaissance du passage des loups en Normandie. Le loup n'est pas un animal sédentaire ! En 2024, 1 104 individus ont été identifiés en France et 2 à 4 individus traversent la Normandie chaque année." Un atelier animé par Kevin Michel, le 14 septembre à Darnétal, présente l'animal et s'attache à déconstruire, tout en s'amusant, de nombreux préjugés qui lui collent à la peau. "Le loup est un animal méconnu : cette animation l'aborde sous l'angle de l'histoire humaine, de la biologie et des légendes et nous révèle des informations rigolotes sur l'animal." L'animation s'articule en plusieurs étapes : une présentation illustrée, une analyse des empreintes animales en forêt et une séance de modelage sur porcelaine froide.

Pratique. Dimanche 14 septembre à 14h. Maison des forêts de Darnétal. Gratuit. Résa sur metropole-rouen-normandie.fr.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer Saint-Lô (50000) 600€ Découvrir
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
Automobile
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Thermomix TM6 – Comme neuf, 6 mois d'utilisation
Thermomix TM6 – Comme neuf, 6 mois d'utilisation Dijon (21000) 830€ Découvrir
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition.
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition. Meaux (77100) 740€ Découvrir
Barbecue grillades rôtissoire cuisson
Barbecue grillades rôtissoire cuisson Villeneuve-d'Ascq (59491) 30€ Découvrir
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle Saulieu (21210) 0€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Près de Rouen. Loup y es-tu ? Un atelier pour déconstruire les clichés
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple